Barış Pınarı Harekatı'nın ayrıntıları

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, 7’nci gününe girdi.

Telabyad ve Resulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki ilçe arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG’den arındırılmasına devam ediliyor.

2015 YILINDAN BERİ TERÖRİSTLERİN ELİNDE

Türkiye’nin güney komşusu Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan yerleşim alanları, 2015 yılından itibaren terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütü, sivilleri göçe zorlayarak Kürt kökenli Suriyelileri buraya yerleştirerek demografik yapıyı değiştirip, saldırılar düzenleyerek Türkiye sınır güvenliği için tehdit oluşturmaya başladı.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISINI REDDETTİLER

Türkiye, terör örgütünün silah bırakmasına yönelik çağrısının karşılıksız kalması üzerine Fırat’ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği sinyali verdi. Bunun üzerine ABD ve çeşitli ülkeler, askeri operasyon yapılmaması ve belirli bir takvim çerçevesinde terör örgütünün işgal ettiği alanlardan çekilmesi önerisinde bulundu. Belirlenen takvim doğrultusunda çekilme olmadığı gibi, terör örgütüne silah ve mühimmat desteği sağlanması ile Türkiye, ağustos ayında askeri harekatın kaçınılmaz olduğu sinyalini verdi.

TÜRKİYE VE ABD ASKERİ HEYETİNDEN GÜVENLİ BÖLGE ÇALIŞMASI

Ankara’ya gelen ABD askeri heyeti, Milli Savunma Bakanlığı’nda Türk askeri heyetiyle görüşmeler yaptı. İki gün süren toplantılarda Fırat’ın doğusuna güvenli bölge kurulması ve bu alanın Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi kararı verildi.

MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ KURULDU

Mutabakatın ardından iki ülke askerlerinin görev yapması için Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçmesinin ardından ilk etapta Fırat’ın doğusundaki hava sahası, Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına açıldı. İHA’ların görüntü almaya başlaması sonrası ise Türk ve ABD askerleri 7 kez havadan, 3 kez ise karadan ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

TERÖRİSTLER TERK ETMEDİ, HAREKAT BAŞLATILDI

Teröristlerin silahlarını bırakmayıp, geri çekilmemesinden rahatsız olan Türkiye, oyalamaya müsaade edilmeyeceğini açıklayarak, ABD’ye eylül ayı sonuna kadar süre tanıdı. Bu süre sonunda da teröristler bölgeyi terk etmeyince Türkiye, 9 Ekim günü saat 16.00 itibarıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

18 SİVİL ŞEHİT OLDU, 200 SİVİL YARALANDI

Savaş uçaklarının bombardımanı, sınırda konuşlu topçu birliklerinin de obüs ve çok namlulu roketatarlar ile terör hedeflerini ateş altına almasıyla başlayan harekatta, Türk askerleri ile Suriye Milli Ordusu unsurları karadan Fırat’ın doğusuna giriş yaptı. Sivillerin zarar görmemesi için titizlikle yürütülen harekat sırasında teröristler sınır hattındaki Şanlıurfa’nın Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleriyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye’nin Cerablus, El Bab ve Azez kentlerine roket ve havanla saldırı düzenledi. 700'ün üzerinde roket ve havan mermisinin atıldığı saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 18 sivil şehit oldu, 200'e yakın kişi ise yaralandı. Saldırıların ardından topçu birlikleri, teröristlerin atış yaptığı alanları obüs atışları ile imha etti.

2 ASKER ŞEHİT OLDU, 147 ASKER YARALANDI

Fırat’ın doğusundaki harekatta 2 asker şehit oldu, 147 asker ise yaralandı. Aynı süreçte teröristler tarafından Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez kentine yönelik düzenlenen saldırıda da 2 asker şehit oldu.

2 İLÇE MERKEZİ İLE 70 KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezleri ile Suluk beldesi ve 70 köy PKK/YPG'li teröristlerden temizlendi.

HAREKATTA 595 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatın 7'nci gününde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısını 595 olarak açıkladı.

RESULAYN’DA GECE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA YAŞANDI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn’da, 3 koldan operasyonlar devam ediyor. Gece Ceylanpınar Gümrük Kapısı yakınlarında başlayan şiddetli çatışma, sabah erken saatlerine kadar devam etti. Operasyonlara kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla destek verildi.

GECE 3 KÖY DAHA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve Suriye Milli Ordusu, Resulayn’ın güneyindeki Lilan, Amiriye ve Anbein köylerini ele geçirdi. Bölgede teröristler arasında bulunan örgütün bazı yabancı yöneticilerinin, Semelka sınır kapısını kullanarak Irak’a geçtikleri belirtildi.

Bu arada, TSK ve SMO birliklerinin Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine komşu olan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Ayn El Arab sınır hattına sevkiyatı devam ediyor.

Örgütün kontrolündeki Mühbiç’ten Cerablus’a atılan Katyuşa füzelerinin bir eve isabet ettiği, saldırıda 4 çocuğun yaralandığı belirtildi.









