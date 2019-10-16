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Barış Pınarı paylaşımı yapan İranlı futbolcu ceza aldı

İranlı futbolcu Mehdi Bebri'ye Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen paylaşımları gerekçe gösterilerek sahalardan men cezası verildi.

AA | 16.10.2019 - 06:59..
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İran Futbol Federasyonu, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'ya yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan futbolcu Mehdi Bebri'ye sahalardan men cezası verdi.

''SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞ''

İran Futbol Federasyonuna (FFIRI) ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.

TEHDİT EDİLMİŞTİ

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri, geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti. Reformist Millet Birlik Partisi üyesi Muhammed Rıza Tacirniya paylaşımının ardından Bebri'yi tehdit etmişti.

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