Barışın ayak sesleri duyulurken ABD ile İran arasındaki pazarlıkta son durum

ABD ile İran arasında yaşanan savaşta 2,5 ay geride kaldı.

Tüm dünyada küresel lojistik problemler ve petrol krizi baş göstermeye başladığı sırada ABD ile İran arasında yeni gelişmeler yaşandı.

İRAN VE ABD ARASINDA PAZARLIK

İranlı kaynaklar, Tahran–Washington hattında yapılan görüşmelerde potansiyel bir anlaşma taslağının masada olduğunu ve ABD’nin İran ve müttefiklerine saldırıda bulunmayacağına dair taahhütler verdiğini söyledi.

İran tarafı bunu bir barış zaferi olarak görürken ABD’nin taahhüdüne karşılık İran da ABD ve müttefiklerine saldırı başlatmayacağına dair söz verdiği iddiaları ortaya atıldı.

LÜBNAN ÖN PLANA ÇIKTI

Özellikle savaşta en çok zarar gören bölgelerin başında gelen Lübnan’da çatışmaların en hızlı şekilde sona erdirilmesi için girişimlerin başlatıldığı açıklandı.

Yapılan görüşmelerde İran’ın dondurulmuş varlıklarının bir bölümünün serbest bırakılması ve diğer dondurulmuş varlıklar hakkında görüşmeler yapılması kararlaştırıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI 1 AY İÇİNDE NORMAL HALİNE DÖNEBİLİR

Savaşın yıkıcı etkilerinin bazı alanlarda yıllarca sürebileceği belirtilirken Hürmüz Boğazı’nda normal düzene dönüş için yaklaşık bir aylık süre hedeflendi.

İran için Hürmüz Boğazı hayati değerini korurken, İran kaynaklarına göre ABD ile yapılan anlaşmada İran, Boğaz'daki ablukanın hemen kaldırılmasını talep etti.

ABLUKA KALDIRILMAZSA DURUM KÖTÜLEŞECEK

Deniz ablukasının kaldırılmaması durumunda iki ülke arasında herhangi bir değişiklik olmayacağı, iyileşmelerin de bozulabileceği ve durumun hızla kötüleşebileceği ifade edildi.

Tüm dünya İran’ın nükleer programa yönelik tutumunu da merak ederken, İran nükleer müzakereler için 60 günlük süre belirledi ve nükleer konuda taviz verilmeyeceğini açıkladı.

ABD kaynakları, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin iki ülke arasında iki ay içinde müzakere yapılma ihtimali olduğunu belirtti.

ABD SAVAŞ SÜRECİNDE 29 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ TEHÇİZAT KAYBETTİ

Savaşta iki tarafın da ciddi şekilde yıprandığı bilinirken, ABD Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre toplam savaş zararının 29 milyar dolara ulaştığı, çok sayıda savaş uçağı ve yakıt tankerinin kaybedildiği ortaya çıktı.