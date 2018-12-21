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Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktı

Karabük Safranbolu'da bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

AA | 21.12.2018 - 15:04..
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Bartın'dan Safranbolu yönüne giden Satı Mehmet Altıntepe yönetimindeki 78 SM 218 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAFİF YARALANDI

Bariyerin ön camdan girerek arka koltuğa kadar ulaştığı otomobilin sürücüsü Altıntepe, hafif yaralandı.

Altıntepe, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktı

Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktı

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