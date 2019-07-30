Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, akşam saatlerinde D-650 yolu Düzakçaşehir Mahallesi mevkiinde kaza meydana geldi.

Pamukova'da bir fabrikanın laboratuarında görevli Taylan Ozan Bilir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Taylan Ozan Bilir’i araçtan çıkardı. Ağır yaralanan Taylan Ozan Bilir, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taylan Ozan Bilir doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















