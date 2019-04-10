Bariyerlere çarpan servis aracı devrildi

İstanbul Eyüp’te Hasdal-Kemerburgaz mevkiinde kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı’na yolcu bırakan bir servis aracı, seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeride doğru fırlayan servis aracı, karşıdan gelen başka bir araca çarparak yan yattı.

Kazaya karışan servis aracının sürücüsü Salih Sait Budaras ve çarptığı aracın sürücüsü Hakan Özdemir kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Servis aracının çarptığı aracın arka koltuğunda oturan 2 kişi ise yarlandı. Yaralılardan bir tanesinin aracın içerisinde sıkıştığı anlaşıldı. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın arka tarafında sıkışan yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.



