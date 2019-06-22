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Bariyerlere çarpan tırdaki domatesler kafeye döküldü

Adana'da sürücüsünün kontrolden çıkarak viyadük bariyerlerine çarparak devrilen tırdaki tonlarca domates, kafenin üzerine yağdı.

DHA | 22.06.2019 - 03:31..
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Viyadüğü üzerinde, Fehmi Deniz yönetimindeki 63 FM 255 plakalı domates yüklü TIR, iddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilin aniden önüne geçmesi sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü  yitirmesiyle bariyerlere çarparak devrildi.

Bariyerlere çarpan tırdaki domatesler kafeye döküldü

50 KİŞİNİN OTURDUĞU KAFENİN ÜZERİNE "DOMATES YAĞDI"

TIR'da yüklü tonlarca domates ise viyadüğün altındaki kafenin üzerine döküldü. Kafede yaklaşık 50 kişinin bulunduğu sırada meydana gelen kazada, dökülen domatesler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ise büyük hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Fehmi Deniz, iddiaya göre aniden önüne geçen otomobil yüzünden direksiyonu sola çevirdiğini, bu nedenle de bariyerlere çarptığını söyledi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bariyerlere çarpan tırdaki domatesler kafeye döküldü

Bariyerlere çarpan tırdaki domatesler kafeye döküldü

Bariyerlere çarpan tırdaki domatesler kafeye döküldü

Bariyerlere çarpan tırdaki domatesler kafeye döküldü

Bariyerlere çarpan tırdaki domatesler kafeye döküldü

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