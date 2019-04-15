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Karaman'da kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi

Ermenek- Güneyyurt yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla savrularak demir bariyerlere çarparak durdu.

DHA | 15.04.2019 - 12:21..
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Kentin Ermenek ilçesinde meydana gelen feci kazada, omuz ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü hastanede tedaviye alınırken, otomobilin uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu görüldü.

BARİYERE SAPLANAN ARAÇTAN MÜCİZE ESERİ KURTULDU

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ermenek- Güneyyurt yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ersin Koz yönetimindeki  06 GYM 04 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere saplandı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi

SÜRÜCÜNÜN VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Kazada, omzunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir bariyere saplanan otomobilin, yaklaşık 800 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi

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