Karaman'da kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi

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Göbeklitepe'nin de etkisiyle Şanlıurfa'ya turist yağıyor

Şanlıurfa, tarihi ve mistik güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yetkililer ziyaretçileri konaklama sorunu yaşamamaları için erken rezervasyon yaptırmaları konusunda uyardı.