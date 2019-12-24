Barolar, faizsiz finans uygulamaları konusunda tepkili

İslami finans kuruluşlarının faizsiz finans uygulamaları konusunda denetleme standartlarını belirleyen kurallar, 14 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu kurallar sonrası birçok kesim tepki gösterirken, diğer kesimler de kararları uygun gördü.

43 BARO TEPKİ GÖSTERDİ

43 baro ortak yazılı açıklama yaparak, ‘Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar’ başlığı altında yayınlanan metne tepki gösterdi.

"KURAN AYETLERİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAMAZ"

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bir vatandaş, kendi inancı ve vicdani kanaatiyle değerlidir. Bu bilinçle, toplumsal kutuplaştırmayı artırıcı bu ve benzeri her türlü girişimden uzak durulması gerekmektedir.” uyarısı yapıldı.

Anayasa’nın ‘Cumhuriyet’in nitelikleri’ başlıklı 2’nci Maddesi’nde yer alan, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” hükmünün hatırlatıldığı açıklama şöyle:

“CUMHURİYET’İN RUHUNA, VARLIĞINA VE DEĞERLERİNE DE AYKIRI”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, ‘Cumhuriyet'in nitelikleri’ başlıklı 2. Maddesi, ‘Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.’ hükmünü içermektedir.

Cumhuriyetimizin en temel unsurlarının başında gelen laiklik, dini kurallar ile devletin işleyişini sağlayan yasal düzenleme ve kuralların, yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını gerektirir. Laiklik; pozitif bilimin, evrensel hukukun, düşünce özgürlüğünün başlıca teminatıdır. Bu sebeple, tüm kural ve işlemlerin de laiklik ilkesine uygun düzenlenmesi şarttır. Aksi yöndeki tüm düzenlemeler, Anayasamıza ve Hukuk Devleti ilkesine aykırılık oluşturacaktır.



14.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Faizsiz Finans Kuruluşlarının Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar’ içeriğinde, Şer’i hukukun referans alındığı görülmektedir.

Şer’i hukuka dayalı referanslarla Etik Kurallar belirlenmesi, Anayasamızdaki laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğu kadar, Cumhuriyet’in ruhuna, varlığına ve değerlerine de aykırıdır.”

TEPKİ GÖSTEREN 43 BARO

ADANA BAROSU





AKSARAY BAROSU





AMASYA BAROSU





ANKARA BAROSU





ANTALYA BAROSU





ARDAHAN BAROSU





ARTVİN BAROSU





AYDIN BAROSU





BALIKESİR BAROSU





BARTIN BAROSU





BİLECİK BAROSU





BOLU BAROSU





BURDUR BAROSU





BURSA BAROSU





ÇANAKKALE BAROSU





DENİZLİ BAROSU





DÜZCE BAROSU





EDİRNE BAROSU





ESKİŞEHİR BAROSU





GAZİANTEP BAROSU





GİRESUN BAROSU





HATAY BAROSU





ISPARTA BAROSU





İSTANBUL BAROSU





İZMİR BAROSU





KASTAMONU BAROSU





KIRIKKALE BAROSU





KIRKLARELİ BAROSU





KIRŞEHİR BAROSU





KOCAELİ BAROSU





MANİSA BAROSU





MERSİN BAROSU





MUĞLA BAROSU





NEVŞEHİR BAROSU





NİĞDE BAROSU





ORDU BAROSU





SİNOP BAROSU





ŞANLIURFA BAROSU





TEKİRDAĞ BAROSU





TOKAT BAROSU





TRABZON BAROSU





TUNCELİ BAROSU





YALOVA BAROSU





ZONGULDAK BAROSU



