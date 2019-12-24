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Barolar, faizsiz finans uygulamaları konusunda tepkili

43 baro, "Kur'an-ı Kerim ayetini Resmi Gazete'de yayınlatmayız" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 15:55..
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Barolar, faizsiz finans uygulamaları konusunda tepkili

İslami finans kuruluşlarının faizsiz finans uygulamaları konusunda denetleme standartlarını belirleyen kurallar, 14 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu kurallar sonrası birçok kesim tepki gösterirken, diğer kesimler de kararları uygun gördü.

43 BARO TEPKİ GÖSTERDİ

43 baro ortak yazılı açıklama yaparak, ‘Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar’ başlığı altında yayınlanan metne tepki gösterdi.

Barolar, faizsiz finans uygulamaları konusunda tepkili

"KURAN AYETLERİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAMAZ"

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bir vatandaş, kendi inancı ve vicdani kanaatiyle değerlidir. Bu bilinçle, toplumsal kutuplaştırmayı artırıcı bu ve benzeri her türlü girişimden uzak durulması gerekmektedir.” uyarısı yapıldı.

Anayasa’nın ‘Cumhuriyet’in nitelikleri’ başlıklı 2’nci Maddesi’nde yer alan, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” hükmünün hatırlatıldığı açıklama şöyle:

“CUMHURİYET’İN RUHUNA, VARLIĞINA VE DEĞERLERİNE DE AYKIRI”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, ‘Cumhuriyet'in nitelikleri’ başlıklı 2. Maddesi, ‘Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.’ hükmünü içermektedir.
Cumhuriyetimizin en temel unsurlarının başında gelen laiklik, dini kurallar ile devletin işleyişini sağlayan yasal düzenleme ve kuralların, yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını gerektirir. Laiklik; pozitif bilimin, evrensel hukukun, düşünce özgürlüğünün başlıca teminatıdır. Bu sebeple, tüm kural ve işlemlerin de laiklik ilkesine uygun düzenlenmesi şarttır. Aksi yöndeki tüm düzenlemeler, Anayasamıza ve Hukuk Devleti ilkesine aykırılık oluşturacaktır.

14.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Faizsiz Finans Kuruluşlarının Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar’ içeriğinde, Şer’i hukukun referans alındığı görülmektedir.
Şer’i hukuka dayalı referanslarla Etik Kurallar belirlenmesi, Anayasamızdaki laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğu kadar, Cumhuriyet’in ruhuna, varlığına ve değerlerine de aykırıdır.”

TEPKİ GÖSTEREN 43 BARO

ADANA BAROSU


AKSARAY BAROSU


AMASYA BAROSU


ANKARA BAROSU


ANTALYA BAROSU


ARDAHAN BAROSU


ARTVİN BAROSU


AYDIN BAROSU


BALIKESİR BAROSU


BARTIN BAROSU


BİLECİK BAROSU


BOLU BAROSU


BURDUR BAROSU


BURSA BAROSU


ÇANAKKALE BAROSU


DENİZLİ BAROSU


DÜZCE BAROSU


EDİRNE BAROSU


ESKİŞEHİR BAROSU


GAZİANTEP BAROSU


GİRESUN BAROSU


HATAY BAROSU


ISPARTA BAROSU


İSTANBUL BAROSU


İZMİR BAROSU


KASTAMONU BAROSU


KIRIKKALE BAROSU


KIRKLARELİ BAROSU


KIRŞEHİR BAROSU


KOCAELİ BAROSU


MANİSA BAROSU


MERSİN BAROSU


MUĞLA BAROSU


NEVŞEHİR BAROSU


NİĞDE BAROSU


ORDU BAROSU


SİNOP BAROSU


ŞANLIURFA BAROSU


TEKİRDAĞ BAROSU


TOKAT BAROSU


TRABZON BAROSU


TUNCELİ BAROSU


YALOVA BAROSU


ZONGULDAK BAROSU

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