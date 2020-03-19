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Barolardan Adalet Bakanlığı'na koronavirüs çağrısı

Barolar ortak bir bildiri yayınlayarak, mahkemelerde görülen dava ve duruşmaların koronavirüs nedeniyle ertelenmesini istedi.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 14:33..
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Barolardan Adalet Bakanlığı'na koronavirüs çağrısı

Dünya üzerinde hızla yayılan ölümcül virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonrası ölüm ve vaka sayılarında artış meydana geldi.

Virüs sonrası Türkiye'de 2 kişi ölürken, vaka sayısı 191'e yükseldi.

Bakanlıklar tarafından sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapılırken, avukatlardan Adalet Bakanlığı'na bu doğrultuda talep geldi.

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle barolar bir araya gelerek, sagının yayılmaması için adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesini istedi.

"BAROLARIN ADALET BAKANLIĞI'NA TALEBİ"

"Yaşamakta olduğumuz koronavirüs tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez HSK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde, çalışma alanlarımız olan adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesi gündeme gelmiştir. Ancak, kararın mahkemelerin inisiyatifine bırakılmış olması uygulama açısından ciddi karışıklıklara yol açmıştır.
Keza bu tedbirler bağlamında, yeni çalışma koşulları oluşmuş ve bu temelde pek çok özel kuruluş ve avukatlar kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden çalışma sistemine geçmiştir. Bu yeni çalışma sistemi nedeniyle, yasal sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmekte ve hak kayıpları doğurma ihtimali taşımaktadır.
Keza, delillere erişimde yaşanan bu zorluk evvelce mahkemeler tarafından verilmiş kesin sürelere riayet edilememesi veya evinden faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın süre kaçırma endişesiyle ofislerine gitmeleri ve yine hastalık riski altındaki alanlarda bulunmaları sakıncasını da içermektedir.
Bu kapsamda, biz aşağıda imzası bulunan Barolar, gerektiğinde yasal düzenleme için uygun koşullar yaratılarak;
1)Öncelikle genel nitelikte bir düzenleme ile tüm ülkede mahkemelerin inisiyatifine bırakılmaksızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir düzenleme yapılması,
2) Süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatların durdurulması da dahil olmak üzere, 10.03.2020 tarihinden olağanüstü dönem sona erinceye kadar adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulmuş sayılması,
3) İlgili tüm sürelerin olağanüstü dönem sona erdikten sonra 7 gün uzatılması,
4)Bu hususta gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak acilen yürürlüğe konulması hususunu takdirlerinize sunarız.
Saygılarımızla."

HUKUK DANIŞMANIMIZ DİYOR Kİ

Konuyla ilgili hukuk danışmanımız Av. Teknail Özderyol da yapmış olduğu açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 13.03.2020 tarihinde mahkemelere tavsiye niteliği taşıyan karar ile duruşmaların ve keşiflerin tutuklu işler haricinde ertelenmesine karar vermiş; ancak bu karar genel olarak mahkemeler tarafından uygulanmaktayken bazı mahkemeler tarafından uygulanmadığı ve bu durumun avukatlar açısından uygulamada karışıklıklara neden olduğu görülmüştür .

Bu sebeple söz konusu önlemlerin durumun aciliyeti ve ehemmiyeti göz önüne alınarak öncelikle bu ayrı uygulamaların önlenmesi ve uygulama birliği sağlanması önem taşımaktadır.

Ayrıca baroların ortak açıklamasında da belirtildiği gibi olağanüstü durum sebebiyle halen birçok hukuk bürosu ve avukat evden çalışma yöntemini tercih ederek müvekkillerine uzaktan çalışma yöntemi ile hizmet vermektedir .

Bu durumda da her delile ulaşılabilmesi mümkün olamamaktadır . Ancak kanunda öngörülen hak düşürücü sürelerin işlemeye devam etmesi sebebiyle avukatlar için zorluk oluşmaktadır . Bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın bu konuda bir düzenleme yapması ve kanunda öngörülen süreleri bu olağanüstü şartlar devam ettiği sürece durdurulmasına karar verilmesi uygun olacaktır. " ifadelerini kullandı

BİLDİRİYE İMZA ATAN 74 BARO

1.  Adana Barosu Başkanı           Av. Veli KÜÇÜK

2.  Afyonkarahisar Barosu Başkanı     Av. Turgay ŞAHİN

3.  Ağrı Barosu Başkanı           Av. Salih AYDIN

4.  Aksaray Barosu Başkanı        Av. Ramazan Erhan TOPRAK

5.  Amasya Barosu Başkanı         Av. Ahmet Melik DERİNDERE

6.  Ankara Barosu Başkanı         Av. R.Erinç SAĞKAN

7.  Antalya Barosu Başkanı        Av. Polat BALKAN

8.  Ardahan Barosu Başkanı         Av. Osman Nuri YILDIZ

9.  Artvin Barosu Başkanı         Av. Ali Uğur ÇAĞAL

10. Aydın Barosu Başkanı        Av. Gökhan BOZKURT

11. Balıkesir Barosu Başkanı         Av. Erol KAYABAY

12. Bartın Barosu Başkanı        Av. Ferhat PARLATIR

13. Batman Barosu Başkanı        Av. Abdülhamit ÇAKAN

14. Bilecik Barosu Başkanı         Av. Halime AYNUR

15. Bingöl Barosu Başkanı         Av. Hanifi BUDANCAMANAK

16. Bitlis Barosu Başkanı        Av. Fuat ÖZGÜL

17. Bolu Barosu Başkanı         Av. Sabri ERHENDEKÇİ

18. Burdur Barosu Başkanı         Av. Ramazan GEDİK

19. Bursa Barosu Başkanı        Av. Gürkan ALTUN

20. Çanakkale Barosu Başkanı         Av. Bülent ŞARLAN

21. Çankırı Barosu Başkanı        Av. Erkan KÖROĞLU

22. Çorum Barosu Başkanı        Av. Kenan YAŞAR

23. Denizli Barosu Başkanı        Av. Müjdat İLHAN

24. Diyarbakır Barosu Başkanı        Av. Cihan AYDIN

25. Düzce Barosu Başkanı        Av. Azade AY

26. Edirne Barosu Başkanı        Av. Alper PINAR

27. Elazığ Barosu Başkanı         Av. Mustafa YENTÜR

28. Erzurum Barosu Başkanı             Av. Talat GÖĞEBAKAN

29. Eskişehir Barosu Başkanı        Av. Mustafa ELAGÖZ

30. Gaziantep Barosu Başkanı         Av. Bektaş ŞARKLI

31. Giresun Barosu Başkanı        Av. Soner KARADEMİR

32. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av. Serkan PEKMEZCİ

33. Hakkari Barosu Başkanı         Av. Av. Ergün CANAN

34. Hatay Barosu Başkanı         Av. Ekrem DÖNMEZ

35. Iğdır Barosu Başkanı        Av. Serkan ALAKAN

36. Isparta Barosu Başkanı        Av. Ünsal ÇANKAYA

37. İstanbul Barosu Başkanı        Av. Mehmet DURAKOĞLU

38. İzmir Barosu Başkanı         Av. Özkan YÜCEL

39. Kahramanmaraş Barosu Başkanı     Av. Muhammed Burak GÜL

40. Karabük Barosu Başkanı         Av. Rıdvan ERDOĞAN

41. Karaman Barosu Başkanı         Av. Oktay YILMAZ

42. Kars Barosu Başkanı            Av. İbrahim BAŞTİMAR

43. Kastamonu Barosu Başkanı         Av. Özgür DEMİR

44. Kayseri Barosu Başkanı         Av. Cavit DURSUN

45. Kırıkkale Barosu Başkanı         Av. Talat APAYDIN

46. Kırklareli Barosu Başkanı         Av. Turgay HINIZ

47. Kırşehir Barosu Başkanı        Av. Mehtap TUZCU

48. Kocaeli Barosu Başkanı         Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

49. Konya Barosu Başkanı         Av. Mustafa ALADAĞ

50. Kütahya Barosu Başkanı         Av. Ahmet ATAM

51. Malatya Barosu Başkanı        Av. Enver HAN

52. Manisa Barosu Başkanı        Av. Ali ARSLAN

53. Mardin Barosu Başkanı        Av. İsmail ELİK

54. Mersin Barosu Başkan         Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

55. Muğla Barosu Başkan            Av. Cumhur UZUN

56. Muş Barosu Başkanı            Av. Feridun TAŞ

57. Niğde Barosu Başkanı         Av. Osman ÇİMEN

58. Ordu Barosu Başkanı         Av. Haluk Murat POYRAZ

59. Rize Barosu Başkanı            Av. Ümit PEÇE

60. Samsun Barosu Başkanı         Av. Kerami GÜRBÜZ

61. Siirt Barosu Başkanı        Av. Nizam DİLEK

62. Sinop Barosu Başkanı        Av. Hicran KANDEMİR

63. Sivas Barosu Başkanı         Av. Hacı Yılmaz DEMİR

64. Şanlıurfa Barosu Başkanı         Av. Abdullah ÖNCEL

65. Şırnak Barosu Başkanı        Av. Nuşirevan ELÇİ

66. Tekirdağ Barosu Başkanı         Av. Sedat TEKNECİ

67. Tokat Barosu Başkanı         Av. Melih YARDIMCI

68. Trabzon Barosu Başkanı        Av. Sibel SUİÇMEZ

69. Tunceli Barosu Başkanı        Av. Kenan ÇETİN

70. Uşak Barosu Başkanı         Av. Emin COŞKUN

71. Van Barosu Başkanı                Av. Zülküf UÇAR

72. Yalova Barosu Başkanı        Av. Fedayi DOĞRUYOL

73. Yozgat Barosu Başkanı         Av. Mehmet ŞİMŞEK

74. Zonguldak Barosu Başkanı         Av. Özel EROĞLU

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