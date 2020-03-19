Barolardan Adalet Bakanlığı'na koronavirüs çağrısı

Dünya üzerinde hızla yayılan ölümcül virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonrası ölüm ve vaka sayılarında artış meydana geldi.
Virüs sonrası Türkiye'de 2 kişi ölürken, vaka sayısı 191'e yükseldi.
Bakanlıklar tarafından sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapılırken, avukatlardan Adalet Bakanlığı'na bu doğrultuda talep geldi.
Koronavirüs tehlikesi nedeniyle barolar bir araya gelerek, sagının yayılmaması için adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesini istedi.
"BAROLARIN ADALET BAKANLIĞI'NA TALEBİ"
"Yaşamakta olduğumuz koronavirüs tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez HSK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde, çalışma alanlarımız olan adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesi gündeme gelmiştir. Ancak, kararın mahkemelerin inisiyatifine bırakılmış olması uygulama açısından ciddi karışıklıklara yol açmıştır.
Keza bu tedbirler bağlamında, yeni çalışma koşulları oluşmuş ve bu temelde pek çok özel kuruluş ve avukatlar kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden çalışma sistemine geçmiştir. Bu yeni çalışma sistemi nedeniyle, yasal sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmekte ve hak kayıpları doğurma ihtimali taşımaktadır.
Keza, delillere erişimde yaşanan bu zorluk evvelce mahkemeler tarafından verilmiş kesin sürelere riayet edilememesi veya evinden faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın süre kaçırma endişesiyle ofislerine gitmeleri ve yine hastalık riski altındaki alanlarda bulunmaları sakıncasını da içermektedir.
Bu kapsamda, biz aşağıda imzası bulunan Barolar, gerektiğinde yasal düzenleme için uygun koşullar yaratılarak;
1)Öncelikle genel nitelikte bir düzenleme ile tüm ülkede mahkemelerin inisiyatifine bırakılmaksızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir düzenleme yapılması,
2) Süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatların durdurulması da dahil olmak üzere, 10.03.2020 tarihinden olağanüstü dönem sona erinceye kadar adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulmuş sayılması,
3) İlgili tüm sürelerin olağanüstü dönem sona erdikten sonra 7 gün uzatılması,
4)Bu hususta gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak acilen yürürlüğe konulması hususunu takdirlerinize sunarız.
Saygılarımızla."
HUKUK DANIŞMANIMIZ DİYOR Kİ
Konuyla ilgili hukuk danışmanımız Av. Teknail Özderyol da yapmış olduğu açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 13.03.2020 tarihinde mahkemelere tavsiye niteliği taşıyan karar ile duruşmaların ve keşiflerin tutuklu işler haricinde ertelenmesine karar vermiş; ancak bu karar genel olarak mahkemeler tarafından uygulanmaktayken bazı mahkemeler tarafından uygulanmadığı ve bu durumun avukatlar açısından uygulamada karışıklıklara neden olduğu görülmüştür .
Bu sebeple söz konusu önlemlerin durumun aciliyeti ve ehemmiyeti göz önüne alınarak öncelikle bu ayrı uygulamaların önlenmesi ve uygulama birliği sağlanması önem taşımaktadır.
Ayrıca baroların ortak açıklamasında da belirtildiği gibi olağanüstü durum sebebiyle halen birçok hukuk bürosu ve avukat evden çalışma yöntemini tercih ederek müvekkillerine uzaktan çalışma yöntemi ile hizmet vermektedir .
Bu durumda da her delile ulaşılabilmesi mümkün olamamaktadır . Ancak kanunda öngörülen hak düşürücü sürelerin işlemeye devam etmesi sebebiyle avukatlar için zorluk oluşmaktadır . Bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın bu konuda bir düzenleme yapması ve kanunda öngörülen süreleri bu olağanüstü şartlar devam ettiği sürece durdurulmasına karar verilmesi uygun olacaktır. " ifadelerini kullandı
BİLDİRİYE İMZA ATAN 74 BARO
1. Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
2. Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay ŞAHİN
3. Ağrı Barosu Başkanı Av. Salih AYDIN
4. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK
5. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE
6. Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN
7. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN
8. Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri YILDIZ
9. Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
10. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT
11. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY
12. Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR
13. Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN
14. Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR
15. Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK
16. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL
17. Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ
18. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK
19. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN
20. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN
21. Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan KÖROĞLU
22. Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan YAŞAR
23. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN
24. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
25. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY
26. Edirne Barosu Başkanı Av. Alper PINAR
27. Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa YENTÜR
28. Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat GÖĞEBAKAN
29. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ
30. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
31. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR
32. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av. Serkan PEKMEZCİ
33. Hakkari Barosu Başkanı Av. Av. Ergün CANAN
34. Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
35. Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan ALAKAN
36. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA
37. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU
38. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
39. Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak GÜL
40. Karabük Barosu Başkanı Av. Rıdvan ERDOĞAN
41. Karaman Barosu Başkanı Av. Oktay YILMAZ
42. Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR
43. Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür DEMİR
44. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN
45. Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN
46. Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ
47. Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap TUZCU
48. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
49. Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa ALADAĞ
50. Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet ATAM
51. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN
52. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN
53. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
54. Mersin Barosu Başkan Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
55. Muğla Barosu Başkan Av. Cumhur UZUN
56. Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
57. Niğde Barosu Başkanı Av. Osman ÇİMEN
58. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ
59. Rize Barosu Başkanı Av. Ümit PEÇE
60. Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami GÜRBÜZ
61. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK
62. Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran KANDEMİR
63. Sivas Barosu Başkanı Av. Hacı Yılmaz DEMİR
64. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
65. Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
66. Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ
67. Tokat Barosu Başkanı Av. Melih YARDIMCI
68. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ
69. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
70. Uşak Barosu Başkanı Av. Emin COŞKUN
71. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR
72. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL
73. Yozgat Barosu Başkanı Av. Mehmet ŞİMŞEK
74. Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU