Barolardan Adalet Bakanlığı'na koronavirüs çağrısı

Dünya üzerinde hızla yayılan ölümcül virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonrası ölüm ve vaka sayılarında artış meydana geldi.

Virüs sonrası Türkiye'de 2 kişi ölürken, vaka sayısı 191'e yükseldi.

Bakanlıklar tarafından sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapılırken, avukatlardan Adalet Bakanlığı'na bu doğrultuda talep geldi.

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle barolar bir araya gelerek, sagının yayılmaması için adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesini istedi.

"BAROLARIN ADALET BAKANLIĞI'NA TALEBİ"

"Yaşamakta olduğumuz koronavirüs tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez HSK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde, çalışma alanlarımız olan adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesi gündeme gelmiştir. Ancak, kararın mahkemelerin inisiyatifine bırakılmış olması uygulama açısından ciddi karışıklıklara yol açmıştır.

Keza bu tedbirler bağlamında, yeni çalışma koşulları oluşmuş ve bu temelde pek çok özel kuruluş ve avukatlar kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden çalışma sistemine geçmiştir. Bu yeni çalışma sistemi nedeniyle, yasal sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmekte ve hak kayıpları doğurma ihtimali taşımaktadır.

Keza, delillere erişimde yaşanan bu zorluk evvelce mahkemeler tarafından verilmiş kesin sürelere riayet edilememesi veya evinden faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın süre kaçırma endişesiyle ofislerine gitmeleri ve yine hastalık riski altındaki alanlarda bulunmaları sakıncasını da içermektedir.

Bu kapsamda, biz aşağıda imzası bulunan Barolar, gerektiğinde yasal düzenleme için uygun koşullar yaratılarak;

1)Öncelikle genel nitelikte bir düzenleme ile tüm ülkede mahkemelerin inisiyatifine bırakılmaksızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir düzenleme yapılması,

2) Süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatların durdurulması da dahil olmak üzere, 10.03.2020 tarihinden olağanüstü dönem sona erinceye kadar adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulmuş sayılması,

3) İlgili tüm sürelerin olağanüstü dönem sona erdikten sonra 7 gün uzatılması,

4)Bu hususta gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak acilen yürürlüğe konulması hususunu takdirlerinize sunarız.

Saygılarımızla."

HUKUK DANIŞMANIMIZ DİYOR Kİ

Konuyla ilgili hukuk danışmanımız Av. Teknail Özderyol da yapmış olduğu açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 13.03.2020 tarihinde mahkemelere tavsiye niteliği taşıyan karar ile duruşmaların ve keşiflerin tutuklu işler haricinde ertelenmesine karar vermiş; ancak bu karar genel olarak mahkemeler tarafından uygulanmaktayken bazı mahkemeler tarafından uygulanmadığı ve bu durumun avukatlar açısından uygulamada karışıklıklara neden olduğu görülmüştür .

Bu sebeple söz konusu önlemlerin durumun aciliyeti ve ehemmiyeti göz önüne alınarak öncelikle bu ayrı uygulamaların önlenmesi ve uygulama birliği sağlanması önem taşımaktadır.

Ayrıca baroların ortak açıklamasında da belirtildiği gibi olağanüstü durum sebebiyle halen birçok hukuk bürosu ve avukat evden çalışma yöntemini tercih ederek müvekkillerine uzaktan çalışma yöntemi ile hizmet vermektedir .

Bu durumda da her delile ulaşılabilmesi mümkün olamamaktadır . Ancak kanunda öngörülen hak düşürücü sürelerin işlemeye devam etmesi sebebiyle avukatlar için zorluk oluşmaktadır . Bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın bu konuda bir düzenleme yapması ve kanunda öngörülen süreleri bu olağanüstü şartlar devam ettiği sürece durdurulmasına karar verilmesi uygun olacaktır. " ifadelerini kullandı

BİLDİRİYE İMZA ATAN 74 BARO

1. Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK

2. Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay ŞAHİN

3. Ağrı Barosu Başkanı Av. Salih AYDIN

4. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK

5. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE

6. Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN

7. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN

8. Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri YILDIZ

9. Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL

10. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT

11. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY

12. Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR

13. Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN

14. Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR

15. Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK

16. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL

17. Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ

18. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK

19. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

20. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN

21. Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan KÖROĞLU

22. Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan YAŞAR

23. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN

24. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN

25. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY

26. Edirne Barosu Başkanı Av. Alper PINAR

27. Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa YENTÜR

28. Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat GÖĞEBAKAN

29. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ

30. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI

31. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR

32. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av. Serkan PEKMEZCİ

33. Hakkari Barosu Başkanı Av. Av. Ergün CANAN

34. Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ

35. Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan ALAKAN

36. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA

37. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU

38. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

39. Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak GÜL

40. Karabük Barosu Başkanı Av. Rıdvan ERDOĞAN

41. Karaman Barosu Başkanı Av. Oktay YILMAZ

42. Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR

43. Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür DEMİR

44. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN

45. Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN

46. Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ

47. Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap TUZCU

48. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

49. Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa ALADAĞ

50. Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet ATAM

51. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN

52. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN

53. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

54. Mersin Barosu Başkan Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

55. Muğla Barosu Başkan Av. Cumhur UZUN

56. Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ

57. Niğde Barosu Başkanı Av. Osman ÇİMEN

58. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ

59. Rize Barosu Başkanı Av. Ümit PEÇE

60. Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami GÜRBÜZ

61. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK

62. Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran KANDEMİR

63. Sivas Barosu Başkanı Av. Hacı Yılmaz DEMİR

64. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL

65. Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

66. Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ

67. Tokat Barosu Başkanı Av. Melih YARDIMCI

68. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ

69. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

70. Uşak Barosu Başkanı Av. Emin COŞKUN

71. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR

72. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL

73. Yozgat Barosu Başkanı Av. Mehmet ŞİMŞEK

74. Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU