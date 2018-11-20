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Barselona yakınlarında tren raydan çıktı: 1 ölü, 5 yaralı

İspanya'ya bağlı Katalonya'nın başkenti Barselona'da bir tren kazası meydana geldi. Raydan çıkan tren devrildi. Kazada en az 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 09:50..
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İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Barselona kentinde banliyö treninin raydan çıkması sonucu en az 1 kişinin öldüğü, 5'i ağır 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Katalonya radyosu RAC1'in haberine göre, yerel saatle 06.15'te (TSİ 08.15) R4 hattında Manresa-Sant-Vicenç de Calders seferi yapan banliyö treninin iki vagonu raydan çıktı.

1 ÖLÜ 10 YARALI

İspanya tren işletmeleri Renfe'nin sözcüsü Antonio Carmona, kazada çok sayıda yaralı olduğunu söylerken, Sivil Koruma ekiplerinden yetkililer de ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 5'i ağır 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tren kazasının olduğu Vacarisses bölgesine 14 itfaiye aracı, 8 ambulans ve polis ekibinin gönderildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı duyuruldu.

Kaza nedeniyle Terresa-Manresa arasındaki tren seferleri durduruldu.

 

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