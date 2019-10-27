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Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde, bağımsızlık yanlısı Katalan grupların izinsiz gösterisine polisin müdahalesinde en az 2 kişi gözaltına alınırken, yaralananların da olduğu belirtildi.

AA | 27.10.2019 - 03:43..
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Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

İspanya Yüksek Mahkemesi, 14 Ekim'de açıkladığı kararla 9 Katalan siyasetçiye, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumu nedeniyle 9 ila 13 yıl hapis cezası vermişti. Bu cezalara tepki olarak başlayan Barselona merkezli gösteriler, 13. gününü doldurdu.

Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

10 BİN KİŞİ KATILDI

Cumhuriyeti Savunma Komitesi (CDR) adlı bağımsızlık yanlısı radikal grubun sosyal medya aracılığıyla kent merkezindeki emniyet müdürlüğü binası önünde organize ettiği izinsiz gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

POLİSE TAŞ, YUMURTA VE TENİS TOPU ATTILAR

Polis araçlarına taş, yumurta ve tenis topu atan göstericilere güvenlik mensupları müdahale etti.

İspanyol basını, en az 2 kişinin gözaltına alındığını ve biri hastanede tedavi altında, yaralananların olduğunu yazdı.

Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

TÜRK VATANDAŞLARI UYARILDI

Bu arada, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğunca sosyal paylaşım sitelerinde yer verilen açıklamada, Türk vatandaşlarına gösterilerin olduğu Barselona kent merkezine yaklaşmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

GÜNDÜZ GÖSTERİLERİ OLAYSIZ GEÇMİŞTİ

Barselona'da gün içinde bağımsızlık yanlısı iki sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen ve 350 bin kişinin katıldığı açıklanan gösteri barışçıl şekilde sona ermişti.

Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

KATALONYA'DA BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmıştı.

Bu referandumu organize etmekten 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinden tutuklu olan 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmişti.

Kararın ardından başlayan Barselona merkezli kitlesel protestolarda şimdiye kadar 600 kişi yaralandı, yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

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