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Bartholomeos, Selimiye’de ‘ezan’ sesiyle mest oldu

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Paskalya öncesi bir dizi ziyarette bulunmak üzere Edirne’ye geldi.

İHA | 05.04.2019 - 19:15..
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Görevlilerden, caminin tarihi ve yapısı ile ilgili de bilgiler alan Fener Rum Patriği Bartholomeos, bir kez daha Selimiye’ye hayran kaldığını ifade etti.

TÜRKİYE'DEKİ GÜVENLİK GÜÇLERİNE DUA ETTİ

Bartholomeos, Selimiye ziyaretinin ardından Kirişhane Semti’nde bulunan, Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi’ne giderek, ibadet etti.

Bartholomeos, Türkiye’de görev yapan tüm güvenlik güçlerine dua ederek, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a başarılar diledi.

Bartholomeos, Selimiye’de ‘ezan’ sesiyle mest oldu VİDEO

Bartholomeos, Selimiye’de ‘ezan’ sesiyle mest oldu

Bartholomeos, Selimiye’de ‘ezan’ sesiyle mest oldu

Bartholomeos, Selimiye’de ‘ezan’ sesiyle mest oldu

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