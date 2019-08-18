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Bartın Irmağı siyaha dönüştü, balıklar öldü

Bartın Irmağı'nın suyu artan kirlilik nedeniyle siyaha bürünürken, toplu balık ölümleri başladı.

DHA | 18.08.2019 - 13:25..
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Bartın Irmağı'nın Kozcağız beldesi bölümünden gelen yatakta, son günlerde artan kirlilik nedeniyle, suyun rengi siyaha döndü.

ÇÖP VE KÖTÜ KOKU YAYILDI

Gölbucağı Mahallesi'nde oturanlar, Asma köprü altında da biriken çöp ve kötü koku nedeniyle şikayetçi olduklarını belirtti. Mahalleli, toplu balık ölümleri ve kötü koku nedeniyle durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bartın Irmağı siyaha dönüştü, balıklar öldü

NUMUNE ALINDI

Irmakta yaşanan kirlilik üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Irmakta toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ölü balıklardan numune alıp inceleme başlattı.

Bartın Irmağı siyaha dönüştü, balıklar öldü

Toplu balık ölümlerini gören mahalleli, duruma tepki gösterdi.

Bartın Irmağı siyaha dönüştü, balıklar öldü

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