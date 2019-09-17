Bartın Üniversitesi elektrikli otomobiliyle yarışmaya hazır

Bartın Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan Gökbörü isimli otomobil, TÜBİTAK tarafından 18-19 Eylül'de yapılacak Elektrikli Araçlar Yarışı'na (Efficiency Challenge Electric Vehicle) katılacak.

"ÖĞRENCİLERİMİZ, GELECEĞİMİZ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da emeği geçen öğrencileri ve ona destek veren öğretim elemanlarını tebrik ederek, Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencilerinin büyük bir heyecanla başladıkları yolculuklarına devam ettiklerini anlattı. Üniversitemizin ilk elektrikli aracı "Çeşm-i Cihan" ile kendilerini gururlandıran öğrencilerin bir yıllık bir gayret sonucunda, ilk günkü heyecanla, ikinci araçlarını ürettiklerini anlatan Uzun, şunları kaydetti: "Öğrencilerimizin geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında yüreklendirerek, yerli ve milli olanı teşvik etme noktasında gösterdikleri gayret dolayısıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a şükranlarımı sunuyorum."





TÜBİTAK BAŞKANI PROJE EKİBİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

TÜBİTAK Başkanı Mandal da öğrencileri ve projeye destek veren öğretim elemanlarını tebrik etti. Rektör Uzun'a öğrencilere olan teşvikinden dolayı teşekkür eden Mandal, "Gökbörü" projesiyle ilgili bilgi alarak proje ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.