Bartın - Zonguldak yolunda koronavirüs uygulaması

Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek için alınan kararlar kapsamında, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük yolu üzerinde uygulama yapıldı.

UMKE ekipleri özel kıyafetlerini giyerek, trafik ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerinin ve araçlarda bulunanların ateşlerini kontrol etti.

Ekipler, ayrıca araçlarda bulunanların yurt dışı hikayeleri olup olmadığını, yakınlarından birinin yurt dışı öyküsünün olup olmadığını sordu.

İL DIŞINDAN GELEN ARAÇLAR DURDURULDU

UMKE sorumlusu Yalçın Yurdusev, "İl dışından gelen araçlar durdurulmakta, vatandaşlarımızın ateş ölçümü yapılarak öksürük, nefes darlığı şikayeti olup olmadığını ve son 14 gün içerisinde kendisinin ve yakınlarının yurt dışı öyküsü sorgulanmaktadır. Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti yaşayan kişilere rastlandığında, bakanlığımızın belirlediği politikalar dahilinde gerekli koruyucu önlemler alınarak kişinin ambulansla hastaneye nakli sağlanacak." dedi.

Uygulamada, koronavirüs şüphesi olan kimseye rastlanılmadı.

















