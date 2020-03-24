taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4561
Euro
6.9677
Altın
1598.56
Borsa
89223.84
Gram Altın
334.444
Bitcoin
43632.6

Bartın - Zonguldak yolunda koronavirüs uygulaması

Bartın’da, koronavirüs önlemleri kapsamında Karabük ve Zonguldak yolunda yapılan uygulamalarda, sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülerek, bilgilendirmeler yapıldı.

DHA | 24.03.2020 - 17:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek için alınan kararlar kapsamında, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük yolu üzerinde uygulama yapıldı.

UMKE ekipleri özel kıyafetlerini giyerek, trafik ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerinin ve araçlarda bulunanların ateşlerini kontrol etti.

Ekipler, ayrıca araçlarda bulunanların yurt dışı hikayeleri olup olmadığını, yakınlarından birinin yurt dışı öyküsünün olup olmadığını sordu.

Bartın'a gelen araçlar durduruldu, sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü -1

İL DIŞINDAN GELEN ARAÇLAR DURDURULDU

UMKE sorumlusu Yalçın Yurdusev, "İl dışından gelen araçlar durdurulmakta, vatandaşlarımızın ateş ölçümü yapılarak öksürük, nefes darlığı şikayeti olup olmadığını ve son 14 gün içerisinde kendisinin ve yakınlarının yurt dışı öyküsü sorgulanmaktadır. Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti yaşayan kişilere rastlandığında, bakanlığımızın belirlediği politikalar dahilinde gerekli koruyucu önlemler alınarak kişinin ambulansla hastaneye nakli sağlanacak." dedi. 
Uygulamada, koronavirüs şüphesi olan kimseye rastlanılmadı.

Bartın'a gelen araçlar durduruldu, sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü -2

Bartın'a gelen araçlar durduruldu, sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü -3

Bartın'a gelen araçlar durduruldu, sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü -4

Bartın'a gelen araçlar durduruldu, sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü -5

Bartın'a gelen araçlar durduruldu, sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü -6

İlginizi Çekebilir
Kaldırımda yürüyen adamın ölümü kamerada
Erzurum’da kaldırımda yürüyen bir kişinin ani ölümü, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da korona testi kuyruğu
Koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Sinop'ta polis, yaşlı kardeşler için odun kırdı
Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan polisler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaşın üzerindeki iki kardeş için odun kırıp, soba yaktı.
MSB bünyesinde Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu
Milli Savunma Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında, Mücadale Merkezi (KOMMER) kurulduğunu açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
416
Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu
Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu
572
Koronavirüsün yayılma süreci ve son durum
Koronavirüsün yayılma süreci ve son durum
64
İngiltere'de koronayı yenen Türk, süreci anlattı
İngiltere'de koronayı yenen Türk, süreci anlattı
126
Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Vuhan'da karantina kaldırılıyor
238
Beyaz Saray'da Trump'a koronavirüs şakası
Beyaz Saray'da Trump'a koronavirüs şakası
57
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir