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Bartın'da 107 öğrenci gıda zehirlenmesi geçirdi

Zehirlenen 107 üniversite öğrencisi hastaneye kaldıralarak tedavi altına alındı.

AA | 06.03.2020 - 12:08..
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Bartın'da üniversite yurtlarında kalan öğrencilerden bazıları akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

107 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Bartın Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetinde bulunan 107 öğrenci için açıklama yaptı.

Karayılmazlar, sabah saatlerinde yurtlarda kalan öğrencilerde rahatsızlık görüldüğünü ve 107 öğrencinin ambulans ve kendi imkanlarıyla Bartın Devlet Hastanesi ile özel hastanelere götürüldüğünü belirtti.

Bartın'da 107 öğrenci gıda zehirlenmesi geçirdi

Bartın'da 107 öğrenci gıda zehirlenmesi geçirdi ViDEO

"HEPSİNİN DURUMU İYİ"

Şu anda hastanelere başvuran öğrencilerde ciddi bir sıkıntı olmadığını belirten Karayılmazlar, "Acil durumu olan, sıkıntılı durumda olan hiçbir öğrenci arkadaşımız yoktur, hepsinin durumu gayet iyi. Hastaneye başvuran öğrencilerimiz arasında yurtların yanı sıra özel yurtlarda var. Bizler de gerekli incelemeyi yapacağız." dedi.

Bartın'da 107 öğrenci gıda zehirlenmesi geçirdi

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