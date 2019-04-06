Bartın’da 5 sandıkta oy sayımı tamamlandı

Bartın’da İl Seçim Kurulunun AK Parti’nin yaptığı itirazın ardından Bartın Belediye Başkanlığı için sayım kararı aldığı 5 sandıktaki oy sayma işleminin tamamlandığı açıklandı.

Sayımı yapılan 1061, 1089, 1091 ve 1119 numaralı sandıklarda sonuç değişmezken, 1113 numaralı sandıkta AK Parti lehine eksik sayılan 1 oy tespiti yapıldı. Sayım sonrası Bartın’da AK Parti ile MHP arasındaki fark 148’e düştü.

AK PARTİ YÜKSEK SEÇİM KURULUNA BAŞVURACAK

Kararın ardından AK Parti kalan 149 sandığın sayılması için Yüksek Seçim Kuruluna müracaat edecek.

31 Mart Pazar akşamı yapılan oy verme işleminin ardından gayri resmi sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan MHP 14 bin 24 oy almış, AK Parti ise 13 bin 855 oy almıştı. Aradaki fark 169 oy olarak sonuçlara yansımıştı.

AK Parti ve MHP tarafından yapılan oyların yeniden sayılması yönündeki itirazın ardından geçersiz oylar yeniden sayılmış ve AK Parti’ye 40, MHP’ye ise 20 oy daha eklenmişti. Farkın 149 oya düşmesinin ardından AK Parti tespit ettikleri usulsüzlükler olduğu iddiasıyla geçerli oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna başvurmuştu.

