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Bartın'da 6 köpek ölü bulundu

2'si yavru sahipli 6 köpek, bir evin bahçesinde ölü ortaya çıktı.

DHA | 04.12.2019 - 21:32..
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Bartın'da, merkeze bağlı Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde ölü köpek vakası meydana geldi.

Köyde oturan Ahmet Topal, Mehmet Ekşi ve Satı Bayram kendilerine ait 6 köpeği evlerinin bahçesinde ölü buldu.

SİKAYETÇİ OLUNDU

Köpeklerin sahipleri, durumu jandarmaya bildirdi. 6 köpekten 2'sinin yavru olduğu belirlenirken, hayvanların zehirlendiği tahmin ediliyor. Köpeklerin kesin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatılırken, sahipleri şikayetçi oldu. Ölen köpekler daha sonra sahipleri tarafından gömüldü.

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