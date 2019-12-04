Bartın'da 6 köpek ölü bulundu

Bartın'da, merkeze bağlı Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde ölü köpek vakası meydana geldi.

Köyde oturan Ahmet Topal, Mehmet Ekşi ve Satı Bayram kendilerine ait 6 köpeği evlerinin bahçesinde ölü buldu.

SİKAYETÇİ OLUNDU

Köpeklerin sahipleri, durumu jandarmaya bildirdi. 6 köpekten 2'sinin yavru olduğu belirlenirken, hayvanların zehirlendiği tahmin ediliyor. Köpeklerin kesin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatılırken, sahipleri şikayetçi oldu. Ölen köpekler daha sonra sahipleri tarafından gömüldü.





























