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Bartın'da ahşap ev alev aldı

Nedeni henüz belli olmayan yangında, ev sahipleri ve ahırda bulunan hayvanlar çıkarıldı.

İHA | 29.07.2019 - 08:54..
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Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Yangında ahırdaki hayvanları kurtarmak isteyen dede ve torunu yaralandı.

YANGIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Ulus İlçesine bağlı Kızıllar köyünde meydana gelen olayda, Halil Ergün’e ait 2 katlı ahşap evde nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bartın'da ahşap ev alev aldı

AHIRDAKİ HAYVANLAR OLAY YERİNDEN ÇIKARILDI

Yangını duyan ev sahibi Halil Ergün, torunu Sinan Ergül ile birlikte evin altında bulunan ahırdaki hayvanları çıkartmaya başladı.

Dede ve torunu üzerlerine düşen odun parçaları nedeniyle yaralanırken, ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan acil sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Dede ve torun daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da ahşap ev alev aldı

AHŞAP EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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