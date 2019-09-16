Bartın'da anne ve kızın üstüne dış cephe kaplaması düştü

Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde önceki gün, 4 katlı binanın dış cephe kaplaması kaldırıma düşmeye başladı.

DÜŞEN PARÇALAR ANNE KIZA İSABET ETTİ

Büyük parçalar halinde düşen kaplamalar, o sırada kaldırımda yürüyen Tülay K. ile kızı Pelin K.'ye isabet etti.

Bartın 'da anne kızın üzerine dış cephe kaplaması düştü VİDEO



HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİLER

Hafif yaralanarak sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.