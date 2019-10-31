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Bartın'da atıklarını denize boşaltan firmalara ceza

Amasra'da balık taşıdıkları kamyonların atıklarını denize döken iki firmaya, 36 bin lira para cezası.

DHA | 31.10.2019 - 15:27..
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Bartın'ın Amasra ilçesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, balık taşıyan kamyonların atıklarını denize boşalttığı şikayeti üzerine inceleme başlatmıştı. İnceleme sonrası 2 ayrı firmaya, toplam 36 bin 74 TL para cezası kesildi.

BALIKÇILAR GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Amasra Tarlaağazı Limanı'nda, geçen pazartesi günü 2 balık taşıma kamyonu, kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri, araçlarındaki tahliye borusundan denize boşalttı. Balıkçılar da cep telefonlarıyla video kaydı çekerek, sürücülere tepki gösterdi. ihbar üzerine gelen ekipler, 2 kamyonun bağlı olduğu firmalara yönelik yasal işlem başlattı.

Denize atık boşaltmasına 36 bin TL ceza -4

36 BİN 74 LİRA CEZA

Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Denizlerle İlgili Kirletme Yasakları'na göre, 2 ayrı firmaya 18 bin 37 TL'den olmak üzere toplam 36 bin 74 TL idari yaptırım cezası uygulandığını bildirdi.

Bartın'da kamyonlar atıklarını denize boşaltırken yakalandıBartın'da atıklarını denize boşaltan firmalara ceza


 



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