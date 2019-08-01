Bartın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bartın'da Ulus ilçesinde saat 20.30 sıralarında bıçaklı kavga meydana geldi.

İddiaya göre, İlçe Halk Kütüphanesi yanındaki Belediye'ye ait tuvaleti çalıştıran Sertan D.(35), kendisinden para isteyen Ramazan B. ve Nizamettin T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sertan D., karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karışan Ramazan B. ise başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sertan D. ile Ramazan B.'yi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nizamettin T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.