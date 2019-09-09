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Bartın'da bina bulunmayınca ağaç mühürlendi

Ruhsatsız halde çalışan otoparkı mühürlemek isteyen ekipler, alanda kapı ve bina bulamayınca iki ağacı mühürledi.

İHA | 09.09.2019 - 15:44..
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Bartın Mugada sahilinde, Bartın İl Özel İdaresi tarafından bölgede gerçekleştirilen turizm yatırımı kapsamında uygulama imar planına yönelik çalışmalar yapıldı.

BİNA BULAMAYINCA İKİ AĞACI MÜHÜRLEDİLER

Bu kapsamda sahildeki ruhsatsız ve izinsiz yapılara yönelik mühürleme çalışmaları da gerçekleştirildi. Sahilde ruhsatsız ve kaçak olarak işletilen bir otoparka giden ekipler arazide bir kapı ve bina bulamayınca çözümü iki ağacı mühürlemekte buldu. Ağaçlara asılan mühürlerde “Bu işyeri genel sekreterlik makamının olurları ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları yönetmeliğinin 6. maddesi hükümlerine göre mühürlenmek sureti ile kapatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

VATANDAŞ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Sahil bölgesinin hemen karşısında kalan arazide iki ağacın mühürlendiğini gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Bartın'da bina bulunmayınca ağaç mühürlendi

Bartın'da bina bulunmayınca ağaç mühürlendi

Bartın'da bina bulunmayınca ağaç mühürlendi

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