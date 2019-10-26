Bartın'da bir hırsız çaldığı paraları ekmeğin içine sakladı

Bartın'da bir spor salonunda, soyunma odasındaki dolaplardan değerli eşyaları çaldığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

DOLAPLARDAN ÇALDI

Bartın’da özel bir spor merkezine giden üniversite öğrencisi M.İ., salonun soyunma odasında, spor yapmak için gelen diğer üyelerin dolaplarını açarak değerli eşya ve paraları aldığı iddia edildi.

EKMEĞİN İÇİNE SAKLADI

Şikayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalanan şüphelinin çaldığı paraların bir kısmını ekmek arasına sakladığı belirlendi. İncelemelerde M.İ.’nin değişik tarihlerde spor salonuna gelen diğer müşterilerden de hırsızlık yaptığı tespit edildi. M.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.