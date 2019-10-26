taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

Bartın'da bir hırsız çaldığı paraları ekmeğin içine sakladı

Spor salonunun odasından çaldığı para ve değerli eşyaları, ekmeğin içine saklayan hırsız yakalandı.

İHA | 26.10.2019 - 20:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bartın'da bir spor salonunda, soyunma odasındaki dolaplardan değerli eşyaları çaldığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

DOLAPLARDAN ÇALDI

Bartın’da özel bir spor merkezine giden üniversite öğrencisi M.İ., salonun soyunma odasında, spor yapmak için gelen diğer üyelerin dolaplarını açarak değerli eşya ve paraları aldığı iddia edildi.

EKMEĞİN İÇİNE SAKLADI

Şikayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalanan şüphelinin çaldığı paraların bir kısmını ekmek arasına sakladığı belirlendi. İncelemelerde M.İ.’nin değişik tarihlerde spor salonuna gelen diğer müşterilerden de hırsızlık yaptığı tespit edildi. M.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bartın'da bir hırsız çaldığı paraları ekmeğin içine sakladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

455
EYT'deki son durum Erdoğan'a soruldu

EYT'deki son durum Erdoğan'a soruldu

825
CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

271
YPG'li İlham Amed, Pentagon'da

YPG'li İlham Amed, Pentagon'da

215
PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

204
HDP'den Millet İttifakı'na mesaj

HDP'den Millet İttifakı'na mesaj

113
Soçi mutabakatı Bakan Hulusi Akar'a soruldu

Soçi mutabakatı Bakan Hulusi Akar'a soruldu

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir