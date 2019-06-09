taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8379
Euro
6.6138
Altın
1334.17
Borsa
93809.09
Gram Altın
250.44

Bartın'da cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı

17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla tehdit ederek, cinsel istismarda bulunan Ö.Ç. (21) yakalandı.

DHA | 09.06.2019 - 21:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bartın'da Kozcağız Beldesi'nin bir köyünde oturan Ö.Ç., aynı köyde yaşayan 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla arayarak, ''Elimde görüntülerin var, bunlara ailene göstereceğim'' tehdidinde bulunarak, cinsel istismarda bulundu. 2 yıl boyunca tehditlere ve cinsel istismara maruz kalan genç kız durumu ailesine bildirdi.

AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Ailesi bunun üzerine polise şikayette bulundu. Polis, evine baskın yaptığı Ö.Ç.'yi gözaltına aldı. Ö.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. 'Çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve tehdit' suçlarından tutuklandı.

Bartın'da cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı

Bartın'da cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

0
İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir