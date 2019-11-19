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Bartın'da dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu

Amasra ilçesinde, Sahil Güvenlik komutanlığı'nda görevli astsubay Hakan Karataş (34), eğitim dalışında su yüzüne çıkamadı.

DHA | 19.11.2019 - 18:32..
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Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’nda görevli dalgıçlar bugün öğle saatlerinde, Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde eğitim dalışı yaptı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Eğitim dalışında, 3 dalgıç denize daldı. Uzman çavuş olan 2 dalgıç su yüzüne çıkarken, tim komutanı olan astsubay Hakan Karataş su yüzüne çıkmadı.

Bunun üzerine dalgıçlar yeniden suya dalarak arama çalışması başlattı. Haber verilmesi üzerine limana 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Bartın'da dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu VİDEO

Astsubay eğitim dalışında kayboldu -1

Astsubay eğitim dalışında kayboldu -2

Astsubay eğitim dalışında kayboldu -3

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