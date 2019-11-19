Bartın'da dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu

Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğunu belirterek böyle bir kararın alındığını duyurdu.

Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Yasin ve 3 yaşındaki Mert Çolak kardeşlerin cenazeleri defnedildi.

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Müthiş Psikoloji Ekibi ile Hayır Diyebilme Sanatı’nı konuşuyoruz

Aylardır çoksatanlar listesinde yer alan Müthiş Psikoloji Ekibi ile Hayır Diyebilme Sanatı ve çok daha fazlasını konuştuk…