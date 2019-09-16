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Bartın'da denize atık boşaltan firmaya 18 bin lira ceza

Bartın’da denize balık atığı boşaltan kamyonun sahibine, para cezası kesildi.

İHA | 16.09.2019 - 13:16..
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11 Eylül tarihinde meydana gelen olayda Kurucaşile ilçesine gelen hamsi yemi taşıma kamyonu, yükünü boşalttıktan sonra depoyu kimyasallarla temizlemiş, atık suyu liman bölgesinden denize boşaltmıştı.

İNCELEME TAMAMLANDI

Limandaki vatandaşlar tarafından olay, anbean kaydedilmişti. Kamyon şoförüne polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulanırken, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de olay yerinden numune almıştı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, olayla ilgili incelemesi tamamlandı.

18 BİN 37 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Müdürlük, kamyonun sahibi olan firmaya, 'Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Denizlerle İlgili Kirletme Yasakları' kapsamında 'Balıkçılıkla ilgili olarak yapılan su ürünleri ekimi ve balık, sünger ve diğer su ürünleri kalıntılarının geri boşaltımı ve buna benzer işlemlerin liman, koy ve körfezlerde Bakanlığın uygun görüşü alınmadan yapılması yasaktır' hükmüne göre 18 bin 37 liralık idari para cezası uyguladı.

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