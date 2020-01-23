Bartın'da dev dalgalarda fotoğraf yarışı

Karabük'ün yerli ve yabancı turisterin ilgisini çeken en önemli ilçelerinden biri olan Safranbolu'dan kar manzaraları objektiflere yansıdı.

2

Amerika, Greta ile kavgaya devam ediyor

Greta Thunberg'den "O da kim oluyor ki" diye söz eden ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "Üniversiteye gidip ekonomi eğitimi aldıktan sonra gelip konuşsun" dedi.