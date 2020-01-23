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Bartın'da dev dalgalarda fotoğraf yarışı

Balıkçı teknelerinin açılamadığı ilçeye gelen turistler, dev dalgalarla selfie yarışına girdi.

İHA | 23.01.2020 - 16:58..
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Bartın’ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

50 kilometre hızla esen rüzgarın etkisi ile Büyük Liman mevkiinde dev dalgalar oluştu.

ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

4 metreyi aşan dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri de limana sığındı. Dalgaların tehlike oluşturduğu mendirek bölgesine giriş çıkışlar yasaklanırken, küçük liman bölgesinde dev dalgaları fırsat bilen turistler selfie yarışına girdi. Aşırı soğuklar nedeniyle adeta sessizliğe bürünen ilçede, şiddetli rüzgarın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Amasra'da turistler dev dalgalarla selfie yarışına girdi -VİDEO

Turistler dev dalgalarla öz çekim peşine düştü -1

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