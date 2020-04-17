Bartın'da kaçak kazı yapan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Dibektaş köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

7 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.K., N.K., D.C., K.U., M.U. M.K. ve H.K kazı yaparken suçüstü yakalandı.

7 kişinin kazıda kullandığı jeneratör ve aletlere ele geçirildi.

22 BİN 50 LİRA CEZA

Ekipler tarafından gözaltına alınan 7 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereğince 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi.

'İzinsiz kazı yapmak' suçundan karakolda ifadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı.