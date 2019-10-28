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Bartın'da kamyonlar atıklarını denize boşaltırken yakalandı

Bartın'da, balık taşımada kullanılan kamyonların atıklarını denize boşaltma anları, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

DHA | 28.10.2019 - 19:12..
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Bartın'ın Amasra ilçesinde, balık taşınan kamyon sürücüleri kasadaki pis suyu denize boşaltması çevredekilerin tepkisine neden oldu.  Balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

PİS SULARI DENİZE BOŞALTTI

Amasra Tarlaağzı Limanı'nda, balık taşınan kamyonun sürücüsü, kasadan tahliye borusuyla pis suyu ve küçük hamsileri denize boşalttı. Bunu gören balıkçılar, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Bartın'da kamyonlar atıklarını denize boşaltırken yakalandı VİDEO


YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

Denizin rengi kırmızı olurken, balıkçılar da durumu yetkililere bildirdi. Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, "Tarlaağzı limanında kamyondan limanın beton zeminine pis atık bırakıldığı ihbarını aldıktan sonra ekiplerimiz limana giderek, tutanakla olayı tespit ediyor. Denizden aldığımız numuneleri de laboratuvara gönderiyoruz. Bu çevre kirliliğini yapanlar hakkında gereken cezai işlemi uygulayacağız" dedi.

Bartın'da kamyonlar atıklarını denize boşaltırken yakalandı

Bartın'da kamyonlar atıklarını denize boşaltırken yakalandı

Bartın'da kamyonlar atıklarını denize boşaltırken yakalandı


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