Bartın'da kardeşlerin arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyünde, 1 yıldır arazi ve miras tartışması nedeniyle kardeşi ile kavgalı olan Hüseyin B. (46), oğlu Berat B.(21) ile birlikte kavgalı olduğu kardeşi Mustafa B.'nin (44) evine gitti.

Ağabey ve kardeşin arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle evde bulunan tüfeği alan Mustafa B., ağabeyi ve yeğenine kurşun yağdırdı.

AĞBEYİ ÖLDÜ, YEĞENİ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmalarla Hüseyin B. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Berat ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Berat B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, babası Hüseyin B.'nin cansız bedeni savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

ZANLI TESLİM OLDU

Ağabeyini öldüren Mustafa B. ise jandarmaya teslim olurken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.