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Bartın'da orman yangını

İnkum beldesinde çıkan orman yangınına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AA | 11.11.2019 - 19:10..
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Bartın'ın İnkum beldesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Tebir amaçlı 7 ev boşaltıldı.

7 EV TAHLİYE EDİLDİ

Fındık bahçesinde anızdan çıktığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmaları, bölgenin kayalık ve yamaç olması sebebiyle güçlükle sürdürülüyor. Yamaç bölgenin altında bulunan ve evleri tehdit eden yangın nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alevlere Bartın Orman İşletme Şefliği arazözlerinin yanı sıra Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, evleri yangın tehdidiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar, tedirgin bekleyişlerini sürdürüyor.

AFAD DESTEK VERİYOR

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği yangın nedeniyle jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Bartın'da orman yangını

Bartın'da orman yangını

Bartın'da orman yangını

Bartın'da orman yangını

Bartın'da orman yangını

Bartın'da orman yangını

Bartın'da orman yangını

 

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