Bartın'da otomobil 10 metreden düştü: 1 ölü

Bartın'ın Amasra Kurucaşile yolu İnpiri köyü mevkiinde tatil beldesi Çakraz’a giden Yaşar Bıçakcı (71) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 10 metre aşağıdaki yola düştü.
Kazayı görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi otomobilde bulunan Ayla Bıçakcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Yaşar Bıçakcı, Senem Top (42), Poyraz Top (8) ve Zülal Top (6) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayla Bıçakcı’nın cenazesi morga kaldırıldı.