Bartın'da otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Bartın’ın Çayırlar Mahallesi mevkiinde, 74 AAB 209 plakalı otomobili ile Karabük’ten Bartın istikametine seyir halinde olan 55 yaşındaki Hasan A., direksiyon hakimiyetini kaybederek 5 metrelik uçurumdan bahçeye uçtu.

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Nazife A. (49) ile Ahmet E.A. (7) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.