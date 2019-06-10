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Bartın'da otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, 5 metreden bahçeye uçtu.

İHA | 10.06.2019 - 17:25..
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Bartın’ın Çayırlar Mahallesi mevkiinde, 74 AAB 209 plakalı otomobili ile Karabük’ten Bartın istikametine seyir halinde olan 55 yaşındaki Hasan A., direksiyon hakimiyetini kaybederek 5 metrelik uçurumdan bahçeye uçtu.

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Nazife A. (49) ile Ahmet E.A. (7) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bartın'da otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

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