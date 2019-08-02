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Bartın'da saka kuşu avlayan kişiye 26 bin lira ceza

Bartın'da saka kuşu avlayan kişiye, 26 bin 336 lira idari para cezası verildi.

AA | 02.08.2019 - 11:45..
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Bartın'ın Potbaşı mevkisindeki ırmak kenarında bir kişinin, ağla saka kuşu yakaladığı ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

8 KAFES İÇİNDE BULUNDU

Söz konusu alanda, kişinin, balık ağı üzerine yerleştirdiği cep telefonu ile kuş sesi yayarak saka kuşu avladığını belirleyen ekipler, 8 kafesin içinde, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası BERN Sözleşmesince koruma altında olduğu bildirilen saka kuşlarından buldu.

26 BİN 336 LİRA CEZA YEDİ

Ekiplerce el konulan 30 saka kuşu, veteriner hekimin yaptığı kontrolün ardından doğaya salındı. Suçüstü yakalanan H.Ş.'ye, DKMP Bartın Şube Müdürlüğünce 23 bin 400 lira tazminat ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 2 bin 936 lira idari yaptırım olmak üzere 26 bin 336 lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelinin avlanmakta kullandığı ekipmanlarına da el konuldu.

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