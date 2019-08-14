Bartın'da seyir halindeki aracın önüne ayı çıktı

Bir zamanlar Kastamonu'nun girişinde yer aldığı rivayet edilen 'Taş düşebilir, ayı çıkabilir' tabelasında yazan yazı gerçek oldu.

Sürücüsünün Kumluca'dan Kozcağız beldesine gittiği otomobilin önüne, gece saatlerinde, Akbaş köyü mevkisinde ayı çıktı.

AYIYA YOLDAN ÇEKİLMESİ İÇİN BAĞIRDILAR

Araçta bulunanlar, cep telefonlarının kamerasıyla ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Bu sırada görüntü çekenlerden birinin, ayıya yoldan çekilmesi için bağırdığı duyuldu. Yaklaşık 200 metre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.

Bartın'da otomobilin önüne ayı çıktı





