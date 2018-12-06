Bartın'da suç örgütü soruşturmasında 6 tutuklama

Bartın’da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 zanlıya yönelik suç örgütü kurmak iddiasıyla operasyon düzenlendi.
’Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve çocuk düşürme’ iddialarıyla göz altına alınan zanlılar emniyette sorgularının ardından Bartın Adliyesi’ne sevk edildi.
TUTUKLULAR ARASINDA AVUKAT, POLİS, ZABIT KATİBİ VAR
Adliyede hakim karşısına çıkartılan zanlılardan avukat Akın A., İrfan A., Davut Ö., Yasin D., Ali K. ve Hüseyin A. tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.