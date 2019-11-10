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Bartın'da yaralı hamile ineği sedyeyle köye taşıdılar

Bartın'da 5 metre yükseklikten düşen 5 aylık hamile inek, AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

DHA | 10.11.2019 - 14:38..
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, otlarken 5 meyre yükseklikten yuvarlanıp yaralanan hamile inek AFAD ekiplerinin yardımıyla köye taşındı.

GECEYİ İNEĞİNİN BAŞINDA GEÇİRDİ

Kurucaşile ilçesi Karaman köyünde yaşayan Erkan Küheylan'ın Curunlu mevkisinde otlattığı 5 aylık gebe ineği, 5 metre yükseklikten yuvarlandı. Ağaçlara takılıp, mahsur kalan ineği kurtarmayı başaramayan Küheylan, geceyi hayvanın başında geçirdi.

Gebe ineği sedyeyle 1 kilometre taşıdılar VİDEO

 

AĞAÇTAN SEDYE YAPILDI

Sabah saatlerinde Erkan Küheylan durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bildirdi. Gelen ekipler, yaptıkları incelemede, ineğin teknolojik ekipmanlarla kurtarılamayacağını tespit etti. Bunun üzerine ekipler köylülerin de yardımıyla ağaçtan sedye yaparak, ineğin olduğu bölüme indirdi.

11 KİŞİ 1 KİLOMETRE TAŞIDI

Sedyeye alınan inek, iple sedyeye bağlandı. Sedyedeki inek 11 kişi tarafından yaklaşık 1 kilometre çekilerek köye götürüldü. 6 saatlik çalışma sonucu kurtarılan inek, veteriner kontrolünden geçirilerek sahibine teslim edildi. Erkan Küheylan, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Bartın'da yaralı hamile ineği sedyeyle köye taşıdılar

Bartın'da yaralı hamile ineği sedyeyle köye taşıdılar

Bartın'da yaralı hamile ineği sedyeyle köye taşıdılar

Bartın'da yaralı hamile ineği sedyeyle köye taşıdılar

Bartın'da yaralı hamile ineği sedyeyle köye taşıdılar

Bartın'da yaralı hamile ineği sedyeyle köye taşıdılar

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