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Bartın’da yaşlı adama taciz gözaltısı

64 yaşındaki yaşlı adam, 16 yaşındaki lise öğrencisini taciz edince durumu fark eden market çalışanları polise haber verdi.

İHA | 20.09.2019 - 18:37..
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Bartın’ın Ömertepesi mevkisinde meydana gelen olayda, M.U. isimli şahıs bir marketin önünde 16 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi L.K. ile oturduğu sırada iddiaya göre, kızla yakınlık kurmaya çalıştı.

MARKET ÇALIŞANLARI FOTOĞRAF ÇEKTİ

Durumu fark eden market çalışanları yaşlı adam ile kızın fotoğrafını çekip, durumu emniyet güçlerine haber verdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen Mobil Okul Timleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşlı adamı gözaltına aldı. Yaşlı adam sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, haber verilen kızın ailesinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bartın’da yaşlı adama taciz gözaltısı VİDEO

Bartın’da yaşlı adama taciz gözaltısı

Bartın’da yaşlı adama taciz gözaltısı

Bartın’da yaşlı adama taciz gözaltısı

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