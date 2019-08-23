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Bartın’da zincirleme kaza

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

DHA | 23.08.2019 - 22:43..
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Bartın'da akşam saatlerinde Bartın Kozcağız yolu Terkehatipler Köyü mevkiinde kaza meydana geldi.

Mehmet Koç (67) yönetimindeki 74 AP 281 plakalı otomobil tali yoldan ana yola çıktığı sırada Ramis Keleş (67) yönetimindeki 74 AD 276 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen Ertan Bacak (45) yönetimindeki 41 RA 014 hafif ticari kamyonet de araçlara çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazayı gören sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Ramis Keleş, Mehmet Koç, Recep Gürhan Keleş (13) ve Adem Keleş'i (37), olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Koç’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik kısa bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen sürücülerin yakınları sinir krizi geçirdi. Araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın’da zincirleme kaza

Bartın’da zincirleme kaza

Bartın’da zincirleme kaza

Bartın’da zincirleme kaza

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