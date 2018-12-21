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Barzani ABD’nin çekilmesinden endişe duyuyor

ABD’nin Suriye’den çekilmesi Mesut Barzani’yi endişelendirdi. Barzani “mevcut durum üzüntü verici” dedi.

Detay Haber | 21.12.2018 - 08:55..
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Barzani ABD’nin çekilmesinden endişe duyuyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den çekilmesi ve YPG’nin yalnız kalması ile ilgili Barzani'den de açıklama geldi.

Türkiye'ye karşı, YPG'li teröristlere yardım göndermeye hazırlanan Barzani, Trump'ın kararı sonrası endişeli olduklarını ifade etti.

Barzani, “Gelinen aşamaya dönük düşüncelerimizi belirtmiştik. Üzüntümüzü ve mevcut durumun yaşanmaması için düşüncelerimizi beyan etmiştik. Durumun bu aşamaya gelmemesi gerekiyordu. Çok sayıda Suriye vatandaşı, göçmen olarak yaşamını sürdürmek zorunda bırakıldı." diye konuştu.

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