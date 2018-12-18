taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3814
Euro
6.1074
Altın
1246.64
Borsa
89961.91
Gram Altın
215.948

Barzani Amerikalıları ağırladı

Görüşmede Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyon ele alındı.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 08:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Barzani Amerikalıları ağırladı

Türkiye' Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyerek, YPG terörüne son vermek istiyor. Buna karşın YPG'li teröristlere Irak'ın kuzeyinden destek geldi.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Lideri Mesut Barzani, Erbil'de üst düzey bir Amerikan heyetini ağırladı.

ABD’nin Suriye’deki stratejisi hakkında DEAŞ'la mücadele temsilcisi Brett McGurk ile görüşen Barzani, "Suriyeli Kürtlerin geleceği konusunda endişeliyim" ifadelerini kullandı.

YPG İLE PEŞMERGE GÖRÜŞÜYOR

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Üyesi Müslim Muhammed, IKBY'de eğitim alan Suriyeli Peşmerge komutanları ile terör örgütü YPG/PKK'lıların dün ABD’nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptığını söyledi.

Barzani Amerikalıları ağırladı

AA muhabirine konuşan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Üyesi Müslim Muhammed, "Roj (Suriyeli) Peşmergeleri komutanları ile PYD'liler, dün ABD'nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptı. Toplantıda Irak'taki Roj Peşmergelerinin Suriye'nin kuzeyine dönüş meselesi ele alındı." dedi.

Barzani Amerikalıları ağırladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

176
Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

102
Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

72
İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

38
Arka kapağı açılan tırdan tonlarca hamsi yola saçıldı

Arka kapağı açılan tırdan tonlarca hamsi yola saçıldı

34
Rıdvan Dilmen: Anti depresan alanların çoğu Fenerbahçeli

Rıdvan Dilmen: Anti depresan alanların çoğu Fenerbahçeli

29
Oğluna yapılan saldırıyı çaresizce izledi

Oğluna yapılan saldırıyı çaresizce izledi

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir