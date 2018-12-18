Barzani Amerikalıları ağırladı

Türkiye' Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyerek, YPG terörüne son vermek istiyor. Buna karşın YPG'li teröristlere Irak'ın kuzeyinden destek geldi.
Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Lideri Mesut Barzani, Erbil'de üst düzey bir Amerikan heyetini ağırladı.
ABD’nin Suriye’deki stratejisi hakkında DEAŞ'la mücadele temsilcisi Brett McGurk ile görüşen Barzani, "Suriyeli Kürtlerin geleceği konusunda endişeliyim" ifadelerini kullandı.
YPG İLE PEŞMERGE GÖRÜŞÜYOR
Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Üyesi Müslim Muhammed, IKBY'de eğitim alan Suriyeli Peşmerge komutanları ile terör örgütü YPG/PKK'lıların dün ABD’nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptığını söyledi.
AA muhabirine konuşan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Üyesi Müslim Muhammed, "Roj (Suriyeli) Peşmergeleri komutanları ile PYD'liler, dün ABD'nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptı. Toplantıda Irak'taki Roj Peşmergelerinin Suriye'nin kuzeyine dönüş meselesi ele alındı." dedi.