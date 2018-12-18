Barzani Amerikalıları ağırladı

Darbeci Sisi ile İslam karşıtı Kurz bir araya geldi

1 İstanbul güne sisle başladı İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan sis, 15 Temmuz şehitler Köprüsü'nde de etkili oldu.

2 Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı Mehmet Özdilek, bir muhabirin "Bu maç Fenerbahçe için derbi miydi" şeklindeki sorusuna "Yok. F.Bahçe tarihi olan bir kulüptür. Bulunduğu durum insanları aldatmasın" diyerek cevap verdi.

3 Slimani, Güiza'yı bile aratıyor Fenerbahçe'nin sezon başı transfer ettiği Slimani, gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin en kötü forvetlerinden biri olan Güiza'nın bile gerisinde kaldı.

4 FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 118 tutuklama FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen "Gazi Turgut Aslan" operasyonununda, 118 muvazzaf asker tutuklandı.

5 Sarhoş sanılan kişinin kafasından mermi çıktı Adana'da aşırı derecede alkol aldığı ve sarhoş olduğu düşünülen iki gün boyunca yarı baygın gezen kişinin tedavisinde kafasında mermi tespit edildi.

6 ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den PKK açıklaması ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ABD-PKK ilişkisinin daimi olmadığını söylerken, PKK'nın siyasal anlamda Suriye toplumunun bir parçası olması gerektiğini savundu.