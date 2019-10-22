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Barzani Amerikan askerlerine minnettar

ABD'nin Irak'ta yaptığı katliamları çabuk unutan Kuzey Irak'taki Barzani taraftarları Suriye'deki mücadelelerinden dolayı ABD askerlerine teşekkür ediyor.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 15:29..
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Barzani Amerikan askerlerine minnettar

Amerika Birleşik Devletleri, en son 2002 yılında 'demokrasi getireceğiz' diyerek Irak'a girdi.

Saddam Hüseyin'i devirdi, tutukladı, idam etti.

ABD, Irak'a ne demokrasi ne özgürlük ne de refah getirdi. Bunu Amerikalı askerlerin geride bıraktıkları enkazın rakamları çok net ortaya koyuyor.

ÖLÜM, TECAVÜZ...

Amerika'nın Irak'ta olduğu sürede kayıtlara geçen olaylar şunlar;

-450 bini çocuk 1 milyon ölü
-Sayısız tecavüz ve işkence
-Evsiz kalan 5 milyon mülteci

Barzani Amerikan askerlerine minnettarABD askerlerinin Irak'ta Ebu Gureyb Cezaevi'nde yaptığı işkenceler

BARZANİ, ABD'YE MÜTEŞEKKİR

Tüm bu acı gerçekler ve rakamlar ortadayken Barzani'nin başında olduğu Irak'taki özerk Kürdistan Yönetimi; ABD askerlerini aklama peşinde.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'de kaydedilen görüntülerde ABD askerleri çekilirken bölge halkı Amerikan askeri araçlarını taşladı, askerlere hakaretler yağdırdı.

Bu durum kendileri için sıkıntı oluşturmasın diye Barzani adeta ABD'nin ayaklarına kapandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "ABD ordusuna karşı saygı ve şükranlarımızı vurguluyoruz, verdikleri mücadele ve kurbanlarını değerli buluyoruz." açıklaması yaptılar.

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