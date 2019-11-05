taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7552
Euro
6.3743
Altın
1482.84
Borsa
100525.32
Gram Altın
274.359
Bitcoin
53805.53

Barzani: Kürtler ile PKK mesafeli olmalı

Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle değil, PKK ile sorunu olduğunu söyledi.

AA | 05.11.2019 - 21:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil merkezli Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen bir panelde, Suriye ve PKK ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Suriye Kürtleri ile herhangi bir sorunu olmadığını söyleyen Barzani, "Türkiye'nin, başından beri Suriye'deki Kürtlerle bir sorunu yok ancak PKK ile var." dedi.

"SURİYE İÇİN TEHLİKE VAR DEMİŞTİK"

Türkiye tarafının, "Biz hiçbir şekilde sınırlarımız ile Suriye arasında PKK'nın paçavralarına tahammül edemeyiz" şeklindeki tutumunun kendisine iletildiğini belirten Barzani, "Bunun Suriye'deki kardeşlerimiz için de büyük bir tehlike olduğunu söylemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

"TEK İSTEĞİMİZ KÜRTLERİN PKK İLE ARASINA MESAFE KOYMASIDIR"

PKK'nın Suriye'deki varlığına tepki gösteren Barzani, "Tek isteğimiz, Kürtlerin PKK ile aralarına mesafe koymasıdır. PKK, Suriye Kürtleri üzerinden kendisini meşrulaştırmak istedi ve bugün maalesef bu noktaya gelindi" değerlendirmesinde bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2020 yılı MTV tablosu

2020 yılı MTV tablosu

452
Nazlı Ilıcak, cezaevinden çıktı

Nazlı Ilıcak, cezaevinden çıktı

358
Ahmet Altan'ın ilk sözleri

Ahmet Altan'ın ilk sözleri

209
Erdoğan'dan Bülent Arınç'a: Esefle karşıladım

Erdoğan'dan Bülent Arınç'a: Esefle karşıladım

274
Bakan Süleyman Soylu, sözlerinin arkasında durdu

Bakan Süleyman Soylu, sözlerinin arkasında durdu

501
Kobani'de YPG'liler Türk askerini taşladı

Kobani'de YPG'liler Türk askerini taşladı

430
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri

492
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir