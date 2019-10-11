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Barzani peşmergelerini YPG'ye yollayacakmış

Fırat'ın doğusunda yalnız başına kalan YPG'ye Barzani'den destek geldi.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 21:08..
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Barzani peşmergelerini YPG'ye yollayacakmış

Şanlı Türk ordumuz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürüyor.

Bölgede Amerika'nın ve Rusya'nın desteğinden mahrum kalan YPG'ye inlerini mezar etmeye devam eden Mehmetçiğimiz şu ana kadar 14 köyü YPG pisliğinden temizledi.

Barzani peşmergelerini YPG'ye yollayacakmış

PEŞMERGELERİNİ SALACAKMIŞ

IKBY eski Başkanı Mesud Barzani, Türkiye'yi kınayarak harekatı bitirmesini istedi. Bölgede Amerika ve Rus desteğinin çekildiğini belirten Barzani kimse yardım etmezse YPG'ye peşmetgelerini yollayabileceğini belirtti.

Akıllara ise Türkiye'den bir zamanlar kaçan peşmerge komutanının ağlayışları geldi.

Korkup kaçtığı için ağlayan peşmerge VİDEO


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