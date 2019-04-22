Başak Sayan: İkizlerime 2 yıl anne sütü verdim

Bir süredir kameralardan uzak olan Başak Sayan, ikiz oğulları Ares ve Milan'ı 2017'nin nisan ayında kucağına almıştı. Bir süre daha projeleri geri çeviren Sayan, vaktinin büyük bölümünü onlara ayırıyor.

"BÜYÜK KONUŞMUŞUM"

Eşi Murat Vardal ile birlikte bebeklerini büyüten Sayan, Instagram sayfasından da hayatında bazı kesitleri takipçileriyle paylaşıyor. En son ikizlere süt verme evresinden bahseden Sayan, sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı; "İnsan anne olmadan evvel hayatta yapmam dediği pek çok şeyi yapıyor. Hamileliğim boyunca ‘süt verme ve emzirme’ işini çok uzun sürdürmeyeceğimi söyleyip durdum kendime. ‘Yapamam, emmezlerse mamalar var ne güzel’ diye konuştum da konuştum. Büyük konuşmuşum. Ben dahil çevremdeki herkes nasıl bu kadar uzun zaman ikiz bebeklere süt verdiğimi anlamış değil.

"2 SENE SONRA SON BULDU"

Evet... Tam 2 sene bir hafta boyunca süt sağma makinesi en yakın arkadaşım oldu benim. Uykusuz gecelerim ve günlerimde yanımda asla ayırmadığım aksesuarımdı. Nereye gidersem gideyim makinem, pompalarım ve süt saklama kaplarım benimle geldi her yere. Ve nihayet 5 gün evvel çocuklar da artık 2 yaşına girince son verdim süt sağmaya. Premetüre doğdukları için emme refleksleri olmayan ikizlerimi anne sütüyle besleyebilmek için elimden geleni yapmış olmanın iç rahatlığıyla sonlandırırım sanıyordum ama zor oldu benim için. Sürekli aklımda ‘süt varken kesmek doğru mu?’ sorusu ile günler geçirdim. Sanki sütü kesmek onların gıdalarını kesmek gibiydi nedense. Makineyle sağarken böyleysem, emzirseydim neler oldurdu bilmiyorum.





"ZOR OLAN KISIM DUYGUSAL BOŞLUK"

En sonunda doktorumun kesmek için verdiği ilacı kullandım 2 gün boyunca. Sürekli mastit olan biri olarak zorlanırım sansam da kolay oldu. Zor olan kısım duygusal boşluk. Hala süt sağma saatlerimde kendimi bir tuhaf hissediyorum.

"SÜT SAĞMA SAATLERİM ARTIK BOŞ"

Bugüne kadar neden süt ve emzirme işiyle ilgili sorduğunuz sorulara cevap vermediğime gelince, ne zaman biri bana “Aaa hala mı süt veriyorsun?” dese ya da “Vaaay amma emzirdin!” gibi bir cümle kursa, hatta kurmayıp sadece şaşırsa ben iki saat sonra hastanelik oluyordum. Hatta bu konuyla ilgili çektiğimiz bir videoyu yayından kaldırmak zorunda kalmıştım, çünkü o video yayında olduğu müddetçe ben mastitten kıvranıyordum. Her neyse. Bunları neden anlattım, yeni anne olanlara belki bir faydası olur diye. İsterseniz ve pes etmezseniz süt verebilirsiniz bebeklerinize. Haa bünye meselesi, veremediğiniz takdirde çok da sorun etmemek gerek. Siz elinizden geleni yapmışsınız sonuçta. Ben 3 ay emmişim ama hiç hastalanmamışım mesela. Konuyu uzattıkça uzatıyorum farkındayım zira şu anda tam da süt verme saatim ama artık bu zamanlarım boş. Ben de dedim ‘içimi size dökeyim en iyisi.’ Ya işte böyle..."