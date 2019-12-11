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Başak Sayan’dan ilk otobiyografi: Sen Değişirsen Her Şey Değişir

Yazarlık yolculuğunda sağlam adımlarla ilerleyen Başak Sayan, ilk otobiyografik kitabı “Sen Değişirsen Her Şey Değişir” ile bir haftada çok satanlar listesine girdi…

Özel İçerik | 11.12.2019 - 16:14..
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Başak Sayan

Başak Sayan’ı hepimiz oyunculuğu ile tanıdık. Bir yandan da “Bağlanma Korkusu”, “Kelebeğin Kaderi”, “Ölü Kuşların Sessizliği” ve “Nigâhdar” romanlarıyla yazarlıkta geniş bir okur kitlesine ulaştı. Şimdi de “Sen Değişirsen Her Şey Değişir” adını verdiği otobiyografik kitabı ile karşımızda.

Romanlarının arka planlarında spiritüel ögeleri mutlaka kullanan Sayan, okuyucularının hayata bambaşka bir noktadan bakmalarını sağlamanın en büyük motivasyonu olduğunu belirtiyor.

Başak Sayan’dan ilk otobiyografi: Sen Değişirsen Her Şey Değişir

(Başak Sayan)

SEN DEĞİŞİRSEN HER ŞEY DEĞİŞİR

Sayan, hayatının bir noktasında, hayatındaki oyuncular değişse bile kendisinin sürekli aynı senaryoda oynadığını fark etti. Bu fark ediş, onu içinde bulunduğu senaryodan çıkmanın yollarını aramaya itti. Sayan’ın kendi içine yaptığı derin yolculuktan da, “Sen Değişirsen Her Şey Değişir” doğdu…

Kitabında, kendi deneyimlerinden yola çıkark insanın bilinçaltında bulunan ve tüm hayatına etki eden kök inançların nasıl değiştirilebileceğini anlatıyor. Kök inançların değişimi için yeterli 21 günlük çalışma programını da okurlarıyla paylaşıyor. Sayan, okuruyla kendi hayatının iplerini nasıl eline aldığını, içsel yolculuğunda karşılaştıklarını samimi bir anlatımla paylaşırken, insanın inancının ve düşüncesinin neler yaratabileceğini, bilinçaltında bulunan kök inançların nasıl değiştirilebileceğini de anlatıyor. Bu kitabın odağında Sayan’ın yaşamı var; yaşam deneyimini bilim ve felsefeyle temellendiriyor…

Başak Sayan’dan ilk otobiyografi: Sen Değişirsen Her Şey Değişir

Sen Değişirsen Her Şey Değişir

Başak Sayan

İnkılâp Yay.

S.: 264

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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