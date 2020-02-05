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Başakşehir'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü

İki kamyonun çarpışması sonucu kamyon şoförlerinden Kazım Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer kamyon şoförü kişi yaralandı.

AA | 05.02.2020 - 10:13..
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TEM otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey gişeleri sonrasında, Kazım Aydın yönetimindeki 34 JP 2587 plakalı kamyon, 06 BDB 76 plakalı kamyona arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın sonucu sürücü Kazım Aydın kamyon içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.

Başakşehir'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerindeki ilk tedavinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazada ağır yaralanan sürücülerden Kazım Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başakşehir'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü

Başakşehir'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü

Başakşehir'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü

Başakşehir'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü

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