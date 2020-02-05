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Sürücü, otobüste unutulan dövizi sahibine teslim etti

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Yolcu otobüsünde valizden kaçan piton paniğe neden oldu

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1 Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi Salgından dolayı virüs taşıması şüpheli olanların sayısı 23 bin 260'a, müşahede altına alınanların sayısı 185 bin 555'e ulaştı.

2 Borsa, güne yükselişle başladı Koronavirüs salgını dünyanın dengelerini sarsarken borsalar üzerinde etkili oluyor. Borsa İstanbul, bu etkilerin dışında kaldı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,23 artarak 122.416,65 puana yükseldi.

3 Başakşehir'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü İki kamyonun çarpışması sonucu kamyon şoförlerinden Kazım Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer kamyon şoförü kişi yaralandı.

4 Feghouli geri döndü Geldiğinden beri ligin ilk yarılarında beklentileri karşılayamayan Feghouli, sezonun sonlarına doğru açılıyordu. Cezayirli yıldız, yine aynısını yaptı.

5 Para için 11 bin hastayı ameliyat etti İngiltere'de para için yüzlerce kadını boş yere ameliyat eden doktorun 11 bin hastası geri çağrılacak.

6 Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı Kongre’de senelik konuşmasını gerçekleştiren Trump’a, Demokrat Partili isimden büyük bir tepki geldi. Muhalif tavrıyla bilinen Nancy Pelosi, konuşma metninin yazılı olduğu kağıdı yırtarak masaya attı.