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Başakşehir'de 2 milyona satılık göl

Sahibinin 2 milyona satışa çıkardığı 4 dönümlük alandaki göl alıcısını bekliyor.

DHA | 20.01.2020 - 13:36..
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İstanbul Başakşehir'de, Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan ve Şamlar Köyü'ne yakın olmasından dolayı halk arasında "Küçük Şamlar Gölü'' olarak bilinen göl, çevrede besicilik ve tarım ile uğraşan çiftçiler için önemli hale geldi.

29 yıldır yüzlerce kazın yüzdüğü göl, yaz aylarında ise amatör balıkçıların uğrak yeri oldu

4 DÖNÜMLÜK ALANI 2 MİLYONA SATIYOR

Bilinen gölün resmi kayıtlarda 3 hissedarının bulunduğu öğrenildi. Hissedarlardan biri, kendisine ait 4 dönümlük alanı 2 milyona satışa çıkardı.

Başakşehir'de 2 milyona satılık göl

Başakşehir'de 2 milyona satılık göl

HURDACIYA KİRAYA VERDİ

Gölün 4 dönümlük alana sahip olan bir başka hissedarı ise, kendisine ait bölümünün bir kısmına geçtiğimiz yıl hafriyat ile dolgu yaptı. Dolgu yapılan alanın ise bir hurdacıya kiraya verildiği öğrenildi.

Başakşehir'de 2 milyona satılık göl

"SUYUN İÇİNDE OLDUĞU İÇİN KİMSE ALMIYOR"

Şamlar Mahallesi sakinlerinden Gülay Kurt, "1984 yılından bu yana bu göl var. Ufak bir göletti. Eski Şamlar'a aşağıya baraj oldu. Oraya toprak aldılar. Ondan sonra yağmur suları, kar suları biriken sular böyle göl oldu. Gölün toprağı sağlam toprak. 30 yıldır burası var böyle. Balık tutan da var. Balıkları biz oraya attık. Sonra balıklar çoğaldı. Kazlar var, ördekler var. Hayvanlarımız gölden su içiyor. Mandalarımız göle giriyor. Su lazım olan su alıyor oradan, bahçesini sulamak için. Kendi hissesini satıyor ama suyun içinde olduğu için kimse almıyor." dedi.

Başakşehir'de 2 milyona satılık göl

Başakşehir'de 2 milyona satılık göl

Başakşehir'de 2 milyona satılık göl

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